Звягинцева пригласили в жюри Каннского кинофестиваля

Российский кинорежиссер Андрей Звягинцев приглашен в состав жюри 71-го Каннского кинофестиваля, который пройдет 8-19 мая, сообщил в эфире радиостанции «Европа 1» гендиректор киносмотра Тьерри Фремо.

«Я могу вам подтвердить, что Андрей Звягинцев будет представлен в жюри», – цитирует Фремо ТАСС.

Андрей Звягинцев неоднократно участвовал в Каннском фестивале, на котором его работы были удостоены высоких наград. Напомним, в мае 2017 года Звягинцева удостоили приза жюри Каннского кинофестиваля за фильм «Нелюбовь».