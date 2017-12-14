Захарова задала Трампу вопрос о «не сбитых» ракетах в Сирии

Официальный представитель МИД Мария Захарова привела перевод доклада президента США Дональда Трампа во Флориде, когда над словами политика посмеялись американцы.

«Все передают, что Трамп заявил: «Мы запустили более ста ракет, и они не сбили ни одну». А на самом деле, он сказал, немного иначе и намного интереснее», – заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на своей странице в Facebook.

«Выступая в Флориде, он заявил: «Наши генералы проделали отличную работу? (Аплодисменты) Наши военные проделали отличную работу? (Аплодисменты) Да. Из более ста выпущенных ракет не сбили ни одной. Их оборудование не слишком хорошо работало. (Смех в зале). Вы слышали, они сначала сбили 40, потом 50. Тогда я позвонил и спросил: это так? И мне сказали: Нет, сэр, абсолютно каждая достигла цели», – перевела часть доклада Трампа Захарова.

По ее мнению, главным в этой ситуации остается вопрос, который должен прояснить все: «с кем по телефону разговаривал Трамп?».

Ранее в российском Минобороны заявили, что из 103 запущенных ракет была сбита 71. Сирийские ПВО израсходовали для этого 112 зенитных ракет. ЗРК «Панцирь-С1» показал почти 100-процентную точность.

В ночь на субботу США, Британия и Франция под предлогом якобы имевшей место химатаки нанесли удар по Сирии. Атаку отбили советскими ракетами 70-х годов производства. Провал удара западной коалиции по Сирии окрестили началом заката военной гегемонии США.