Лавров напомнил Джонсону о приветствовавших Гитлера футболистах Британии

Глава МИД России Сергей Лавров напомнил британскому коллеге Борису Джонсону о футбольном матче британцев с нацистской Германией.

Лавров напомнил, что матч прошел в 1938 году, когда «1936 год уже остался в прошлом».

«В интернете можно найти фотографию, на которой и немецкие, и английские игроки приветствуют Гитлера нацистским приветствием», – приводит его слова ТАСС.