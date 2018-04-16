Во Франции решили лишить Асада ордена Почетного легиона

Французские власти инициировали процедуру лишения президента Сирии Башара Асада ордена Почетного легиона, которым он был награжден в 2001 году, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

Информацию об этом предает ТАСС.

В ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты. Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции. При этом в США заявили о поражении всех целей.