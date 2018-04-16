Экономист объяснил претензии Трампа к девальвации рубля

Претензии лидера США к девальвации китайской и российской валют больше относятся к КНР, а выпад в сторону России скорее политический, заявил газете ВЗГЛЯД главный экономист «Ренессанс Капитал» в России и СНГ Олег Кузьмин.

Лидер США Дональд Трамп обвинил Россию и Китай в том, что они «играют с девальвацией валют», пока Штаты поднимают процентные ставки.

Девальвация повышает конкурентноспособность экономик России и Китая по отношению к американской, заявил газете ВЗГЛЯД главный экономист «Ренессанс Капитал» в России и СНГ Олег Кузьмин.

«Я думаю, что это заявление скорее относится к текущим элементам торговых войн между Америкой и Китаем, потому что это старые претензии. Они заключаются в том, что китайская валюта недостаточно укрепляется по отношению к американскому доллару, это давно обсуждается», – подчеркнул эксперт.

Он отметил, что претензии Трампа к российскому рублю относятся в меньшей степени, и этот выпад был скорее политическим, а не экономическим:

«У нас другая ситуация, и вряд ли Россия оказывает на американскую экономику значимое влияние, где именно рубль будет по отношению к доллару. Для нашей страны это важно, для США – нет».

Отметим, что после удара западных стран по Сирии курс рубля резко упал по отношению к евро и доллару – в понедельник на торгах евро достиг 76,84 рубля, доллар – 62,28 рубля. Валюты подорожали на 1 рубль и 0,85 рубля соответственно.

В марте Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую процентную ставку на 0,25 процентных пункта, до 1,5-1,75%.