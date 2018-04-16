В России могут исчезнуть плавленные сыры

Инициатива запретить использование сухого молока при изготовлении сыра может иметь неблагоприятные последствия для производителей и отрасли в целом, заявила пресс-секретарь Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Мария Жебит.

«Подобные радикальные меры приведут к крайне негативным изменениям, вся категория плавленых сыров изготавливается с использованием сухого молока как незаменимого источника белка и лактозы», – цитирует Жебит РИА «Новости».

Пресс-секретарь Союзмолоко отметила, что «выработанная годами законодательная база закрепляет использование этого ингредиента».

«Сухое молоко является полностью натуральным продуктом, произведенным исключительно путем сушки натурального пастеризованного молока, не несет никаких рисков для потребителя и обладает теми же свойствами, что и сырое молоко», – подчеркнула Мария Жебит.

Также она отметила, что «развитие сушильных производств и рынка плавленных сыров позволило бы дополнительно стабилизировать ситуацию с образовавшимся профицитом молока». В связи с этим, «правление Союзмолоко считает подобную инициативу нецелесообразной и губительной для российских предприятий».

«Мы поддерживаем желание Минсельхоза решить проблему фальсификации на рынке молока, однако стоит подчеркнуть, что использование растительных жиров в молочных продуктах законодательно запрещено и сегодня, его использование разрешено только в молокосодержащих продуктах», – добавила Жебит.

Ранее министр сельского хозяйства Александр Ткачев заявил, что руководимое им ведомство выступает за полный запрет использования сухого молока в производстве сыра и растительных жиров в изготовлении молочной продукции.