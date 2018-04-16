Windows начала блокировать программу uTorrent

Антивирус Defender, встроенный в Windows, начал блокировать программу uTorrent, расценивая ее как вирус.

Некоторое время назад Windows начала предупреждать пользователей, что uTorrent – это «потенциально нежелательное программное обеспечение». Теперь торрент-клиент программа отправляет на карантин, передает РИА «Новости».

Другие антивирусы, в том числе ESET, Sophos, TrendMicro, также считают uTorrent вредоносным приложением, однако там пользователи вручную могут его добавить в список исключений.

Разработчик программы BitTorrent считает, что изменение в работе Defender вызвано ошибкой в одной из последних сборок Windows.

Отметим, что с торрентами ведется борьба и в России. Так, решение о «вечной блокировке» Rutracker вступило в силу в январе 2016 года.