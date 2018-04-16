Минобороны рассказало о возвращении жителей Гуты к мирной жизни

В Минобороны России рассказали, что в сирийской провинции Восточная Гута налаживается процесс мирной жизни.

«В городе Дума в Восточной Гуте с помощью строительной техники, переданной российской стороной, расчищаются завалы для восстановления движения транспорта. Ремонтные бригады восстанавливают водо- и электроснабжение в городе», – цитирует RT сообщение Минобороны.

Ведомство отметило, что в Восточной Гуте в свои дома вернулись 59003 человека. В город Дума вернулись 860 человек.

В ведомстве также отметили, что ключевым направлением деятельности Центра по примирению является проведение мероприятий по возвращению мирных жителей в населенные пункты Восточной Гуты, оказание им гуманитарной и медицинской помощи.

Вместе с тем, в понедельник стало известно, что в Думе начались бои между правительственными отрядами Национальной гвардии и боевиками, есть погибшие и раненые.

Напомним, в понедельник в Думу должна была направиться миссия Организации по запрещению химического оружия. Сотрудники ОЗХО должны были проверить утверждения Запада о якобы имевшей место химатаке в городе, под предлогом которой они нанесли ракетные удары по сирийской территории.

В четверг над Думой был поднят государственный флаг Сирии, город перешел под контроль правительственных войск Сирии, в населенный пункт вошла российская военная полиция.