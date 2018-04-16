Роскомнадзор выступил против ограничений для VPN-сервисов

Роскомнадзор не поддерживает возможное введение дополнительных законодательных ограничений в отношении VPN-сервисов в связи с блокировкой Telegram, заявил глава ведомства Александр Жаров.

По словам Жарова, Роскомнадзор не поддержит введения дополнительных мер. «Нет (не поддерживаем). Все необходимые полномочия уже есть в законодательстве», – сказал Жаров, передает РИА «Новости».

По его словам, ограничить доступ ко всем VPN невозможно, к конкретным – «вполне реально». Он также отметил, что Роскомнадзор не следит за пользователями, но будет следить за операторами связи.

В понедельник Роскомнадзор направил российским операторам связи информацию об ограничении доступа к мессенджеру Telegram.

В пятницу Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать Telegram в России немедленно, не дожидаясь решения по апелляции. В Telegram отказались идти на уступки даже ради того, чтобы сохранить российскую аудиторию.



