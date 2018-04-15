Дамаск согласился выдать визы представителям ОЗХО с антисирийскими взглядами

Сирия выдала визы всем экспертам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), в том числе тем, кто известен своим негативным отношением к САР, заявил дипломатический источник в Дамаске.

«Проблем с выдачей виз экспортам ОЗХО не было», – сказал источник, добавив, что визы согласились выдать в том числе тем представителям организации, которые известны своей «антисирийской ангажированностью». Источник добавил, что слухи о проблемах с визами являются «враньем», передает ТАСС.

В субботу официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Дамаск одобрил приезд инспекторов ОЗХО.

Миссия ОЗХО уже прибыла в столицу Сирии для начала работы в связи информационными вбросами о якобы химической атакой в городе Дума.