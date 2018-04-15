Ответ России на санкции США затронет сферу транспорта

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15 апреля, воскресенье | Последнее обновление — 06:41 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:США, Британия и Франция внесли в СБ ООН совместный проект резолюции по Сирии
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«Удар под дых американцам» требует от России большой осторожности
Три неочевидных факта об ударе по Сирии
Ночной полет над морем оказался слишком сложным для асов «Камова»
Москва рискует потерять важнейшего союзника в Латинской Америке
К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений
Трамп нанес по Сирии «новый», «умный», «красивый» удар
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Удар нанесен с пятницы на субботу, чтобы не было паники на рынках. Все успокаивают друг друга: «не туда ударили», «сбили столько-то». А факт остается: удар ракетами трех стран был нанесен, и мы должны дать ответ. Вопрос: какой? Подробности...
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Очень скоро мы услышим про «самый анонимный в мире мессенджер»
Антон Крылов, журналист
Свершилось. Мессенджер Telegram признан запрещенным на территории Российской Федерации. Вопрос, «зачем Роскомнадзор и Госдума все подряд запрещают, если эти запреты не работают», волнует не один пытливый мозг. Подробности...
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Западные правозащитники признали украинский режим «гибридным»
Вадим Самодуров, гендиректор Агентства стратегических коммуникаций
Новый отчет неправительственной международной организации Freedom House относительно Украины наводит на интересные размышления. Действительно ли Украина движется к диктатуре и, главное, к какой именно диктатуре. Подробности...
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Выборы президента России онлайн
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Сирия отразила нападение США (фото)
США, Великобритания и Франция провели один из самых массированных ракетных обстрелов Сирии за последние годы. В операции были задействованы корабли и стратегическая авиация. Однако больше половины ракет были уничтожены средствами ПВО еще на подлетеПодробности...
НАТО провело учения вблизи российских границ
В Латвии недалеко от города Даугавпилса прошли совместные учения итальянских и местных военных в рамках программы Enhanced Forward Presence, которая заключается в размещении НАТО своих контингентов по линии соприкосновения с РоссиейПодробности...
На Крымском мосту начали укладывать асфальт
На автодорожной арке Крымского моста строители начали укладку асфальтобетона. На данный момент нижний слой уже готов, верхний уложат через несколько дней – после технологического перерыва. В целом дорожное покрытие пролета будет двухслойным с толщиной в 11 смПодробности...
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