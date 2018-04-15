Ответ России на санкции США затронет сферу транспорта

Министр транспорта Максим Соколов сообщил, что Россия работает над ответными мерами в отношении Соединенных Штатов в сфере транспорта.

Соколов подтвердил, что ведомство работает над ответными мерами на введенные Вашингтоном антироссийские санкции, передает РИА «Новости».

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой называл сроки, в которые нижняя палата парламента может рассмотреть законопроект, предусматривающий ответ на антироссийскую политику США.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассматривала возможные варианты ответа Москвы на антироссийские санкции США.