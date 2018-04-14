Франция выразила уверенность в успешном поражении своих целей в Сирии

Все ракеты, выпущенные с борта кораблей ВМС Франции и боевых самолетов ВВС страны, успешно поразили свои цели в Сирии, сообщила министр вооруженных сил республики Флоранс Парли.

При этом она не уточнила, сколько именно ракет было выпущено по объектам на сирийской территории, передает ТАСС.

Она заявила также, что Франция считает свой удар по Сирии полностью успешным, по его итогам боевой потенциал Дамаска по химическому оружию был серьезно подорван.

Кроме того, глава минобороны республики заявила, что цели для удара по Сирии выбирались очень тщательно.



«Операция благополучно завершилась сегодня утром, все самолеты приземлились, все корабли находятся в безопасных зонах», – передает РИА «Новости» слова Парли.



Парли отметила, что «цели для ударов выбирались очень тщательно, в плотной координации с союзниками, чтобы избежать сопутствующих жертв».

Напомним, в ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты. Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции.

При этом Пентагон заявил о якобы поражении всех целей при атаке в Сирии.

Президент России Владимир Путин назвал удар западной коалиции по Сирии актом агрессии против суверенного государства.