Дочь Панина переехала в США и отказалась от отца

Дочь покойного российского актера Андрея Панина Надежда переехала в Соединенные Штаты и сменила фамилию – теперь она Французова.

Панин скоропостижно скончался при странных обстоятельствах в 2013 году в возрасте 51 года. У него осталось трое детей.

Старшая дочь Панина от Татьяны Французовой переехала в США и взяла фамилию матери, сообщают «Дни.ру».

Подробности непростых отношений в семье актера раскрываются в документальном фильме Первого канала «Андрей Панин. Невыясненные обстоятельства». В нем рассказывается, что брак Панина с Татьяной Французовой дал трещину, когда она уехала рожать ребенка в Кемерово, а актер всерьез запил и на рождение дочери не приехал.

«Тогда у них и пошли отношения в разнобой», – рассказала сестра актера Нина. Ребенка воспитывали дедушки и бабушки. Нина рассказала, что видела племянницу, когда та была совсем маленькой.

Друзья Андрея Панина говорят, что он до последнего дня очень жалел о том, что дочь выросла без него, сообщает StarHit. Несмотря на все сложности, актер поддерживал отношения с бывшей женой и дочерью и очень гордился успехами своего ребенка.