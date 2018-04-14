Стало известно число пострадавших при ударе стран Запада по Сирии

При ракетном ударе Запада по САР пострадали три человека, сообщили в генштабе ВС Сирии.

Всего же США, Британия и Франция выпустили около 110 ракет «по целям в Дамаске и вне города», передает РИА «Новости».

Сирийским ПВО удалось сбить большую часть ракет, однако несколько из них нанесли материальный ущерб. Так, ракета попала в здание, «где расположен образовательный центр и научные лаборатории».

Отмечается, что курс ракет, нацеленных на военную базу рядом с Хомсом, удалось изменить, «в результате одна из них взорвалась, что привело к ранению троих мирных жителей».

В ночь на субботу президент США Дональд Трамп объявил, что отдал приказ о нанесении ракетного удара по Сирии. В Дамаске раздались взрывы, появились сообщения о разрушенных зданиях.

В США заявили, что все цели ракетного удара США якобы были связаны с сирийской программой химического оружия. Более того, Пентагон не исключил продолжения ракетных ударов по Сирии. При этом в США осудили решение Трампа.

Посол Сирии в Китае Имад Мустафа заявил, что Дамаск намерен обратиться в СБ ООН с требованием принять меры против неприкрытой агрессии западных стран.