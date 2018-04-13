Доклад ОЗХО по делу Скрипаля вызвал у России массу вопросов

В Минпромторге России заявили, что формат и содержания доклада ОЗХО вызывают немало вопросов.

Министерство подготовит вопросы и комментарии к докладу ОЗХО в кратчайшие сроки после консультаций.

«Формат и наполнение документа вызывают большое количество вопросов. Наши вопросы и комментарии к документу будут подготовлены в кратчайшие сроки по результатам совместной проработки с профильными ведомствами и экспертным сообществом», – цитирует РИА «Новости» представителя Минпромторга.

По его словам, эксперты министерства внимательно изучают поступивший от ОЗХО доклад. «В докладе отмечается, что техническая группа ОЗХО была проинформирована учеными оборонной научно-технологической лаборатории в Портон-Дауне о структуре химического вещества. Отмечено, что это вещество не входит в перечни веществ, контролируемых Конвенцией о запрещении химического оружия», – добавили в министерстве.

В четверг ОЗХО подтвердила, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим «высокопробным веществом». Подчеркивается, что определить происхождение вещества невозможно, а «Новичок» в докладе не упоминается. Россия получила доклад ОЗХО. Британия, однако, интерпретировала этот доклад в свою пользу.