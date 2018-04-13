В Кремле объяснили рост доходов Путина

Увеличение доходов президента России Владимира Путина в 2017 году по сравнению с 2016 годом связано с продажей объектов недвижимости, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в 2017 году доход Путина вырос по сравнению с 2016 годом на 9 млн 869 тыс. 836 рублей.