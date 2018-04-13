В Луганске заявили о готовящемся в Киеве покушении на глав ЛНР и ДНР

Киев готовит диверсантов для ликвидации глав ЛНР и ДНР, соответствующую информацию получило министерство госбезопасности (МГБ) самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщила руководитель пресс-службы МГБ ЛНР Евгения Любенко.

Так, МНБ ЛНР «располагает данными о планируемых на территории народных республик Донбасса диверсионно-террористических актах и покушениях на руководителей ЛНР и ДНР», передает сообщение Любенко РИА «Новости».

Напомним, в ноябре 2017 года в ЛНР были задержаны агенты украинской военной разведки, которые, предположительно, готовили покушения на первых лиц ДНР и ЛНР.