Названы сроки начала испытаний российской сверхтяжелой ракеты

Испытания новой российской сверхтяжелой ракеты должны стартовать через 10 лет, заявил в День космонавтики президент Владимир Путин.

«Сверхтяжелая ракета, первое испытание планируется через 10 (лет)», – сказал Путин при осмотре павильона «Космос» на ВДНХ, передает РИА «Новости».

Он отметил, что для испытаний на космодроме Восточный необходимо создать специальный стартовый комплекс. «Планируем и в ближайшее время начнем работу, для тяжелой ракеты уже действуем, теперь для сверхтяжелой нужно будет», – сказал Путин.

Он добавил, что создавать ракету и площадку для ее запуска надо параллельно, чтобы и пусковой комплекс, и носитель появились одновременно.

В начале апреля исполнительный директор по бизнесу и коммерциализации Роскосмоса Антон Жиганов заявил, что Россия может сотрудничать с Китаем в создании сверхтяжелой ракеты.

В июле 2017 года сообщалось, что Роскосмос собирается приступить к проектированию новой сверхтяжелой ракеты. Также сообщалось, что водородный двигатель для верхней ступени разрабатываемой в России ракеты сверхтяжелого класса назовут РД-150.