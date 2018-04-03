Роскосмос может привлечь Китай к созданию сверхтяжелой ракеты

Исполнительный директор по бизнесу и коммерциализации Роскосмоса Антон Жиганов заявил, что Россия может сотрудничать с Китаем в создании сверхтяжелой ракеты.

«Одна из возможных тем взаимодействия, это как раз создание сверхтяжелой ракеты», – цитирует РИА «Новости» Жиганова.

Напомним, в июле 2017 года сообщалось, что Роскосмос собирается приступить к проектированию новой сверхтяжелой ракеты.

В январе 2018 года генеральный конструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам России Евгений Микрин сообщил, что водородный двигатель для верхней ступени разрабатываемой в России ракеты сверхтяжелого класса назовут РД-150.