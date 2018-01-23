Стало известно название водородного двигателя для российской сверхтяжелой ракеты

Генеральный конструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам России Евгений Микрин сообщил, что водородный двигатель для верхней ступени разрабатываемой в России ракеты сверхтяжелого класса назовут РД-150.

«Для третьей ступени ракеты-носителя сверхтяжелого класса планируется создание нового кислородно-водородного двигателя РД-150», – сказал Микрин, передает РИА «Новости».

По его словам, двигатель будут создавать, учитывая опыта работы над РД-120 для комплекса «Буран-Энергия».

В качестве первых двух ступеней сверхтяжелой ракеты планируют задействовать первые ступени средней ракеты «Союз-5», разработка которой ведется сейчас.

В июле сообщалось, что Роскосмос собирается приступить к проектированию новой сверхтяжелой ракеты.