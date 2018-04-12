Актер из российских сериалов получил 11 лет за убийство жены

Известный по ролям в сериалах «Литейный» и «Гастролеры» российский актер Константин Кордо-Сысоев получил 11 лет лишения свободы за убийство жены, сообщает прокуратура Ленинградской области.

Как передает РИА «Новости», в приговоре Ломоносовского суда отмечается, что в апреле 2016 года во время ссоры актер нанес женщине «не менее 69 ударов в область головы и верхних конечностей тупым твердым предметом».

Кроме лишения свободы Кордо-Сысоев также должен выплатить родственникам супруги в качестве компенсации морального вреда 1 млн рублей.

В мае 2016 года в СУ СК по Ленобласти сообщали, что петербургский актер, ведущий праздников и тамада на свадьбах Константин Кордо-Сысоев подозревается в убийстве своей жены Натальи, работавшей стюардессой.