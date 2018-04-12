ВМФ может получить корабли с функциями тральщика и корвета

Военно-морской флот (ВМФ) рассматривает возможность получить в перспективе корабли нового типа, которые будут сочетать в себе функции тральщика и корвета, сообщил замглавы Минобороны Юрий Борисов во время посещения Средне-Невского судостроительного завода.

«Есть уже проекты на бумаге, флоту предлагали комбинации функций тральщика, малого корвета. Я думаю, что за этим очень большое будущее. Потребность в таких материалах есть. Чисто отечественная технология создания надстроек и корпусов из стеклопластика - очень перспективная», – цитирует Борисова ТАСС.

Замминистра также выразил удовлетворение тем, что Средне-Невский судостроительный завод провел масштабную реконструкцию и был воссоздан заново. Отмечается, что на предприятии строится новая площадка для спуска судов длиной 100 метров и шириной 17 метров. Также созданы два цеха финальной сборки корпусов.

Ранее в четверг Борисов заявил, что авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» должен вернуться в состав флота после ремонта в 2021 году.