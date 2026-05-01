Медведев вспомнил о выкупе детсадов под офисы в 90-е «какими-то чертями»

Tекст: Елизавета Шишкова

Зампред Совбеза и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев вспомнил, как в 1990-е годы здания детских садов массово выкупались под офисы, передает РИА «Новости». Это привело к масштабному разрушению всей сети дошкольных образовательных учреждений в стране.

В пятницу политик вместе с вице-премьером Татьяной Голиковой посетил Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова в Петербурге. Во время разговора с сотрудниками медицинского учреждения была поднята острая проблема нехватки ясельных групп.

«Я отлично помню, что в 90-е, я тогда жил в нашем родном городе, вот как не проходишь мимо детского сада, там офис. Сидят какие-то черти, значит, выкупили за 3 копейки детский сад, и там, значит, деньги зарабатывают», – заявил Медведев.

Политик подчеркнул, что подобные действия коммерсантов привели к катастрофическим последствиям для социальной инфраструктуры. По его словам, когда ситуация в стране начала стабилизироваться, выяснилось, что система детских садов и яслей оказалась полностью разрушена, и государству до сих пор приходится решать эту задачу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев заявил, что сохраняющийся дефицит мест в ясельных группах наглядно подтверждает высокую мотивацию граждан создавать семьи и становиться родителями.