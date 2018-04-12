Рубль вырос к доллару и евро после старта в минусе

Курс рубля подвержен сильной волатильности и после снижения на открытии торгов перешел к росту на фоне дорожающей нефти.

На открытии торгов рубль подешевел к доллару на 46 копеек – до 63,05 рубля, к евро вырос на 42 копейки, составив 77,88 рубля. Однако уже к 10.07 мск курс доллара расчетами «завтра», напротив, снижался на 7 копеек – до 62,52 рубля, курс евро опустился на 17 копеек – до 77,3 рубля, передает РИА «Новости».

Июньский фьючерс на нефть марки Brent вырос на 0,26% – до 72,25 доллара за баррель.