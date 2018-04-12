США разработают управляемые ракеты за 2 млрд долларов

Управление по работе с подрядными организациями армии США опубликовало заявку о поиске компаний для «разработки и доработки технологий производства управляемых ракет» и авиационных технологий.

«Работы по настоящему подряду включают разработку технологий, которые позволили бы усовершенствовать все процессы, связанные с применением управляемого ракетного оружия, увеличить его радиус действия, расширить зону действия средств ПВО и обеспечить мобильным силам возможность поражать цели на ходу», – говорится в документе, передает RT.

На разработку таких проектов планируется потратить 2 млрд долларов. Соглашение с выбранным подрядчиком заключат на 10 лет.

Также в документе подчеркивается, что иностранные компании, желающие заключить соглашение с американской стороной, могут столкнуться с «ограничениями», которые помешают им «принять участие в данной деятельности».

«Находящиеся в иностранной собственности, под иностранным контролем или подвергающиеся иностранному влиянию компании информируются о том, что к ним могут быть применены обусловленные соображениями безопасности ограничения, которые могут помешать им принять участие в данной деятельности», – говорится в заявке.

Разработка ракетных технологий должна будет помочь Пентагону в выполнении задач как в ближайшее время, так и в долгосрочной перспективе, отмечается в документе.

Напомним, в среду президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что России нужно приготовиться сбивать хорошие, новые и «умные» ракеты, которые будут выпущены по Сирии. Перед этим он обсудил со своими советниками новый ракетный удар по Сирии. Утверждалось, что эта атака должна стать мощнее прошлогодней, когда был нанесен удар по военной базе в провинции Хомс.

Позже глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что министерство обороны США готово предоставить варианты военных действий в ответ на якобы применение химоружия Сирией.