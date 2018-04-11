Воислава Шешеля признали виновным в преступлениях против человечности

В среду Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) признала лидера Сербской радикальной партии (СРП) Воислава Шешеля виновным в преступлениях против человечности по трем пунктам обвинения.

Трансляция велась на сайте МОМУТ. Несмотря на признание виновным, Шешелю засчитали срок, проведенный ранее в тюрьме ООН.

Шешель был признан виновным «по пунктам обвинения 1,10 и 11 за подстрекательство и призывы к депортации, гонения как преступления против человечности, и (суд) приговаривает его к 10 годам лишения свободы», приводит РИА «Новости» слова председательствующего судьи Теодора Мерона.

«Суд также засчитывает ему срок, проведенный в заключении с 14 февраля 2003 года. На этом заседание закрыто», – заключил Мерон.

В Сербской радикальной партии, которая занимает 22 места из 250 в парламенте республики, не стали придавать внимания апелляции прокуратуры. По словам заместителя председателя партии, юриста Немани Шаровича, Шешель «с трибуналом закончил».

Напомним, лидер СРП добровольно сдался Международному трибуналу по бывшей Югославии (МТБЮ) 24 февраля 2003 года и провел в следственном изоляторе почти 12 лет, пока в ноябре 2014 года не был временно освобожден по состоянию здоровья.

В 2016 году МТБЮ оправдал Шешеля по всем пунктам обвинения за преступления в ходе конфликтов на балканах 1991-1993 годов.

МТБЮ счел, что Шешель не причастен к преступлениям против человечности на территориях Хорватии и Боснии в 1991-1993 годах и не несет ответственности за систематические преступления сербских добровольцев на территории бывшей Югославии в 1991-1993 годах.

Сам Шешель заявлял, что не интересуется вердиктом Гаагского трибунала и не намерен следить за вынесением приговора по собственному делу.

Однако в декабре 2017 года МОМУТ начал рассмотрение апелляции прокуратуры МТБЮ, поданной после оправдательного приговора в 2016 году.

Прокуратура потребовала для Шешеля 28 лет тюремного заключения или повторного судебного разбирательства. Сам Шешель сообщал, что не намерен участвовать в процессе рассмотрения жалобы и отказался от участия в заседаниях даже путем видеосвязи.