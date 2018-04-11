В ГИБДД составили собирательный портрет нарушителя ПДД

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11 апреля, среда  |  Последнее обновление — 14:47  |  vz.ru
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Американские санкции ударят по ценам и по рублю

Рубль в худшем случае дойдет до 70 к доллару и 80 к евро, но отскок будет неизбеженФото: Сергей Коньков/ТАСС
Новые американские санкции, судя по всему, будут иметь большие последствия не только для российского бизнеса. Интересы обычного российского потребителя тоже будут прямо затронуты. Во-первых, ставится под сомнение стабильность рубля, а во-вторых – величина инфляции, которую ЦБ РФ не так давно снизил до рекордного уровня. Все это прямо противоречит лицемерным политическим заявлениям, которые делала администрация Трампа. Подробности...
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Чем Россия ответит на удар США в Сирии

Нападение на российскую базу Хмеймим в Сирии неизбежно станет началом российско-американской, а в перспективе – третьей мировой войныФото: Дмитрий Виноградов/РИА «Новости»
Мир замер в ожидании третьей мировой войны. Авианосная группировка США в Средиземном море пришла в движение. Источники настаивают, что в качестве цели рассматривается российская база в Хмеймиме. Россия проводит ракетные стрельбы и обещает жесткий ответ. Но какой именно? В какую сторону будет развиваться война, если Вашингтон все-таки решится на массированный удар? Подробности...
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Российские ВВС бессильны перед «Дональдом Куком»

Су-24 действительно летал над «Дональдом Куком». Однако страшней при этом должно было быть российскому летчику, а не американским морякамФото: US Navy/Reuters
Война нервов между Западом и Россией вокруг «химатаки в Сирии» вызвала новую волну спекуляций относительно военных возможностей Российской армии. В частности, снова утверждается, будто бы бомбардировщики Су-24 способны подавить электронную начинку американского эсминца «Дональд Кук», а потом и уничтожить его. Так ли это на самом деле? Подробности...
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«Химическая истерика» поставила мир на грань военного конфликта России и США

Пострадавшие от химической атаки дети – главный аргумент тех, кто обвиняет АсадаФото: кадр The Telegraph
По ряду признаков новый «химический кризис» в Сирии значительно опаснее предыдущего и чреват непредсказуемыми последствиями. Вовлеченные в ситуацию страны руководствуются эмоциями и идут на поводу у пропагандистских страстей. Но что на самом деле произошло в Восточной Гуте – и насколько мы сейчас далеки от настоящей трагедии? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Что может остановить безумный сценарий?

Сергей Марков, проректор Академии им. Плеханова, член Общественной палаты, политолог
Би-би-си спрашивает меня, возможно ли начало третьей мировой войны сейчас из-за Сирии. К сожалению, сценарий просматривается очень легко. Итак, сирийский вариант сползания к катастрофе. Подробности...
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Почему победа Орбана опечалила «правильных» европейцев

Наталия Янкова, публицист (Германия)
Виктор Орбан вновь избран премьер-министром Венгрии. Руководство Евросоюза не скрывает своего разочарования результатом выборов. Медиа пытаются представить победу Орбана как неприятную неожиданность. Но это не так. Подробности...

Для начала следует научиться выбрасывать мусор

Александр Христофоров, журналист
«Треть москвичей готовы к раздельному сбору мусора!» – торжественно заявил в конце минувшего года глава департамента природы Москвы. Сам по себе ликующий тон чиновника свидетельствует о серьезной проблеме. Подробности...
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          В ГИБДД составили собирательный портрет нарушителя ПДД

          11 апреля 2018, 14:09

          Текст: Наталья Ануфриева

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          Московская Госавтоинспекция составила социологический портрет нарушителя правил дорожного движения.

          Выяснилось, что «в основном это мужчины, граждане России, представители рабочих профессий или профессиональные водители», сообщил глава управления ГИБДД по Москве Виктор Коваленко, передает ТАСС.

          Он добавил, что в основном ДТП происходят вечером, с 17.00 до 23.00, что связано с превышением автомобилистами скорости примерно на 35%.

          «75% ДТП происходят из-за нарушений водителем правил движения, 14% приходится на нарушения со стороны пешехода», – уточнил глава управления.

          Коваленко заявил также, что ГИБДД жестко реагирует на нарушения правил дорожного движения, совершаемые представителями так называемой золотой молодежи, по каждому подобному факту назначается проверка.

          «Безусловно, откровенное пренебрежение правилами дорожного движения и хамство на дороге вызывают резонанс в обществе, ведь все это выкладывается в основном в интернет. Этот негодяй, нарушивший правила, выложил этот ролик и ждет реакции. Реакция будет жесточайшая - по каждому факту, информация о котором появляется в соцсетях или в прессе, сразу назначается служебная проверка», – сказал он.

          Глава управления рассказал, что каждое утро проводит совещания, на которых, в частности, обсуждаются резонансные ДТП.

          «В 7 утра я провожу так называемый прием дежурства, на котором присутствуют все мои заместители и дежурная часть. Один из вопросов касается того, что было в прессе, как хорошего, так и плохого. Если есть негативный материал, то назначается служебная проверка, устанавливаются время, место и обстоятельства происшествия, нарушитель, а уже в дальнейшем принимаются меры», – сообщил Коваленко.

          Напомним, в апреле мажоры устроили «шашки» на Кутузовском проспекте в Москве. В конце марта полуголый представитель «золотой молодежи» прокатился по столице на крыше Bentley.


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