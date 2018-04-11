В ГИБДД составили собирательный портрет нарушителя ПДД

Московская Госавтоинспекция составила социологический портрет нарушителя правил дорожного движения.

Выяснилось, что «в основном это мужчины, граждане России, представители рабочих профессий или профессиональные водители», сообщил глава управления ГИБДД по Москве Виктор Коваленко, передает ТАСС.

Он добавил, что в основном ДТП происходят вечером, с 17.00 до 23.00, что связано с превышением автомобилистами скорости примерно на 35%.

«75% ДТП происходят из-за нарушений водителем правил движения, 14% приходится на нарушения со стороны пешехода», – уточнил глава управления.

Коваленко заявил также, что ГИБДД жестко реагирует на нарушения правил дорожного движения, совершаемые представителями так называемой золотой молодежи, по каждому подобному факту назначается проверка.

«Безусловно, откровенное пренебрежение правилами дорожного движения и хамство на дороге вызывают резонанс в обществе, ведь все это выкладывается в основном в интернет. Этот негодяй, нарушивший правила, выложил этот ролик и ждет реакции. Реакция будет жесточайшая - по каждому факту, информация о котором появляется в соцсетях или в прессе, сразу назначается служебная проверка», – сказал он.

Глава управления рассказал, что каждое утро проводит совещания, на которых, в частности, обсуждаются резонансные ДТП.

«В 7 утра я провожу так называемый прием дежурства, на котором присутствуют все мои заместители и дежурная часть. Один из вопросов касается того, что было в прессе, как хорошего, так и плохого. Если есть негативный материал, то назначается служебная проверка, устанавливаются время, место и обстоятельства происшествия, нарушитель, а уже в дальнейшем принимаются меры», – сообщил Коваленко.

Напомним, в апреле мажоры устроили «шашки» на Кутузовском проспекте в Москве. В конце марта полуголый представитель «золотой молодежи» прокатился по столице на крыше Bentley.