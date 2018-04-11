Евкуров указал на ошибку Книги рекордов Гиннесса

Книга рекордов Гиннесса ошиблась, назвав самым пожилым человеком планеты 112-летнего японца Масадзо Нонаку, на самом деле старейшим жителем Земли является 122-летний Аппаз Илиев из Ингушетии, сообщил глава республики Юнус-Бек Евкуров.

«У нас уже создана рабочая группа по Книге рекордов России и Книге рекордов Гиннесса, я проведу с ними встречу, и если по включению нашего 122-летнего Аппаза Илиева в Книгу Гиннесса они еще ничего не сделали, то мы активизируем эту работу», – передает ТАСС слова Евкурова.

По его словам, специальная комиссия проверит возраст Аппаза Илиева.

«Сложность в том, что во время депортации в 1944 году многие люди потеряли свои документы и не могли назвать точного числа и месяца своего рождения, но год рождения знают точный... Думаю, после всех этих процедур мы докажем, что Аппаз является самым пожилым жителем мира», – сказал глава Ингушетии, добавив, что Илиев с детства ведет здоровый образ жизни, никогда не курил, не пил, питается выращенными в своем огороде продуктами.

Напомним, накануне на сайте Книги рекордов Гиннесса сообщалось, что гражданин Японии Масадзо Нонака в возрасте 112 лет и 259 дней признан самым старым мужчиной планеты.