В Совфеде прокомментировал возможные удары США по Сирии

Россия незамедлительно ответит, если в случае возможных ударов США по Сирии пострадают российские военнослужащие, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников.

«Как уже отмечало руководство Минобороны, российские военные базы в Хмеймиме и Тартусе находятся под серьезной защитой. Вместе с тем мы рассчитываем, что в случае ударов США, если они последуют, жизнь наших военнослужащих не будет поставлена под угрозу. Думаю, США это понимают и не допустят это, поскольку, как уже говорил начальник Генштаба РФ, в этом случае ответ России будет незамедлительным», – заявил Серебренников, передает РИА «Новости».

Ранее президент США Дональд Трамп обсудил со своими советниками новый ракетный удар по Сирии, который должен стать мощнее прошлогодней атаки на военную базу в провинции Хомс на западе республики.

Тем временем глава британского правительства Тереза Мэй в разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявила, что для удара по Сирии Великобритании требуется больше доказательств совершения Дамаском химатаки.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о намерении США начать «вершить справедливость» в Сирии.

Напомним, по версии западных стран, в сирийской Думе в субботу произошла химическая атака. Россия выступила с опровержением информации о бомбе с хлором, якобы сброшенной правительственными силами.