Россияне высказались по поводу лидерства в освоении космоса

Подавляющее большинство россиян верит, что лидером в освоении космоса является РФ, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным социологов, 60% опрошенных россиян уверены, что их родина занимает передовые позиции наряду с другими странами, а 24% заявили, что Россия является единственным лидером в освоении космоса.

Помимо России, на передовых позициях, по мнению россиян находятся США (64%) и Китай (45%).

Россияне также высказались по поводу космических разработок частных компаний.



«Усиление частного сектора в космической отрасли 49% граждан не расценивают как фактор, способствующий ускоренным темпам развития. Значительно меньше тех, кто считает, что увеличение числа частных космических компаний приведет к прорыву – 29% по выборке. Молодежь видит куда больший потенциал, чем старшее поколение: в различных возрастных группах (от 18 лет до 60+) эта доля колеблется от 56% до 19%», – передает РИА «Новости» сообщение ВЦИОМ.



При этом 32% участникам опроса карьера космонавта для детей или внуков кажется интересной.



По данным социологов, 40% россиян уверены, что первой страной, которая отправит экспедицию на Марс, будет Россия, 13% считают, что этой страной будут США, а 6% уверены в успехе Китая.

Кроме того, 37% опрошенных полагают, что в течение века туристические полеты в космос станут финансово доступны. При этом желание отправиться туда выразили 26% респондентов.



Респонденты также оценили вероятность космических событий в ближайшие 100 лет.

«Негативные сценарии, связанные с космосом, представляются наименее вероятными: только 5% опрошенных выразили опасения, что через 100 лет может остыть Солнце или же Земля будет захвачена инопланетной цивилизацией (при этом контакт землян с инопланетянами не исключают 23%)», – сообщили социологи.

При этом 22% россиян считают, что в ближайшие 100 лет на орбите Земли могут появиться космические гостиницы, а 25% назвали возможной экспедицию с Земли до ближайших звезд. В то, что экспедиция на Марс высадится в ближайшие 100 лет, верят 48%.



Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 5-6 апреля. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 2 тыс. респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки не превышает 2,2%.