Бюст Гагарину в Белграде убрали из-за недовольных жителей

Бюст первому в мире космонавту Юрию Гагарину в Белграде, установленный в начале апреля, был удален после реакции местных жителей, которым не понравилось художественное исполнение памятника, сообщил сити-менеджер столицы Сербии Горан Весич.

Во вторник, 10 апреля, Весич встретился с заказчиком памятника Гагарину, который «вызвал разные комментарии общественности», передает РИА «Новости».

«Мы констатировали, что в ходе его (памятника, – прим. ВЗГЛЯД) проектирования не выполнены требования фонда «Братья Карич» как заказчика, а в процесс утверждения внешнего вида не были включены ни город Белград, ни управление по защите памятников культуры, ни минкультуры», – отметил Горан Весич.

По его словам, в связи с этим «существующий бюст и постамент будут убраны, чтобы был изготовлен и установлен новый памятник, на чей внешний вид дадут согласие все компетентные структуры».

«У Гагарина в Белграде будет память, достойная его вклада в развитие человечества», – добавил Весич.

Инициатива по установке памятника Юрию Гагарину в одном их наиболее густонаселенных районов сербской столицы – Новом Белграде – принадлежит фонду «Братья Карич» и Славянскому фонду Святого Владимира Великого из России.

Бюст Гагарину установили без торжественного открытия в начале апреля на улице, названной в честь первого космонавта планеты. Местные жители в соцсетях стали критиковать монумент за маленькую бронзовую голову в шлеме на верху массивного каменного постамента.