Программу «Познер» с экс-министром обороны США перенесли из-за бомбардировок Сирии

Телепрограмма Первого канала «Познер» с экс-министром обороны США Уильямом Перри, показ которой был намечен на 9 апреля, выйдет в эфир позже, сообщил Владимир Познер.

На своем сайте Владимир Познер разместил комментарий «для тех, кто интересуется, почему 9 апреля не было в эфире анонсированной программы с бывшим министром обороны США».

«Руководство Первого канала сочло, что с учетом бомбардировки и обвинений в использовании химоружия режимом Асада эта программа будет звучать диссонансом», – говорится в комментарии.

При этом Владимир Познер сообщил, что программа выйдет в эфир, но позже.

Напомним, западные страны полагают, в сирийской Думе в субботу произошла химатака. Россия выступила с опровержением информации о бомбе с хлором, якобы сброшенной правительственными силами. Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Иран и лично российский президент Владимир Путин ответственны за поддержку «животного Асада». Также из-за ситуации в Сирии он решил отменить поездку в Латинскую Америку.

Источники в правительстве США сообщали, что Вашингтон рассматривает возможность международного военного ответа на предполагаемую химатаку. В американском Институте ближневосточной политики предполагают, что целью может стать и аэродром Хмеймим, где базируются российские ВКС.