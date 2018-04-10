Назван победитель аукциона на содержание Крымского моста

Аукцион на услуги по содержанию автомобильной части Крымского моста, который свяжет полуостров с другими регионами России, выиграла компания «Мостотрест», следует из данных портала госзакупок.

«Участник, с которым планируется заключить контракт, – публичное акционерное общество «Мостотрест» (победитель аукциона – прим. ВЗГЛЯД)», – передает ТАСС сообщение портала.

Сообщается также, что эта компания была единственным участником открытых торгов, организованных Федеральным казенным учреждением «Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань».

Напомним, 2 апреля строители протестировали освещение автодороги на Крымском мосту, результаты замеров подтвердили соответствие проектным расчетам.