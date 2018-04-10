Официальный курс евро вырос до 76,85 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на среду, вырос на 4,97 рубля – до 76,8522 рубля, курс доллара увеличился на 3,8 рубля и составил 62,3699 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, увеличилась по сравнению с показателем на вторник на 4,32 рубля, составив 68,8869 рубля, следует из данных Банка России.

Вашингтон в пятницу ввел санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. Американским инвесторам до 7 мая приказали избавиться от акций и других ценных бумаг трех российских компаний, в итоге инвесторы устроили распродажу российских активов, за понедельник российские бизнесмены потеряли больше 12 млрд долларов.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в понедельник на рынках начался настоящий обвал: потери индексов МосБиржи и РТС составили 8,3–11,4% – это максимальное падение российского рынка акций с марта 2014 года. Курсы валют «на завтра» впервые за несколько месяцев превысили 63 рубля за доллар и 78 рублей за евро.