Спецпредставитель Путина оценил вероятность военного столкновения России и США в Сирии

Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИДа Михаил Богданов заявил, что угрозы военного столкновения Москвы и Вашингтона в Сирии нет.

«Я думаю, что нет. Все-таки разум должен восторжествовать над безумием», – передает ТАСС ответ дипломата на соответствующий вопрос.

Комментируя возможность нанесения США ударов по территории САР, Богданов рассказал, что для эскалации ситуации в Сирии используются вбросы и фальшивки.

«Конечно, серьезно. И я думаю, что наши американские партнеры внимательно следят за теми заявлениями, которые делаются в Москве по поводу (возможных) тяжелейших последствий. Использованы фальшивки, вбросы для того, чтобы найти какой-то предлог для силовой акции. Мы считаем это абсолютно неприемлемым и крайне опасным», – передает РИА «Новости» слова Богданова.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на встрече с американскими военачальниками заявил, что у Вашингтона есть много вариантов военных действий в связи с якобы имевшей место химической атакой в сирийском городе Дума. Постпред США при ООН Никки Хейли и вовсе объявила о готовности Вашингтона вершить в Сирии «справедливость».

Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности заявил, что в случае применения силы против Сирии США ждут самые тяжелые последствия.