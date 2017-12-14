NYT: Асад играет на нерешительности США

Заявление Трампа о намерении вывести войска США из Сирии, увольнение Рекса Тиллерсона, обещавшего «стоять в Сирии до конца», – «все эти сигналы понравились» сирийскому президенту Башару Асаду, после чего якобы последовала химатака, заявляет американская газета New York Times.

Президент Сирии Башар Асад внимательно следит за сигналами из Вашингтона, пишет New York Times. «И ему понравилось то, что он недавно наблюдал», – подчеркнуло издание. Всего за неделю до химатаки президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска покинут Сирию «очень скоро» и, таким образом, Сирия перестанет быть проблемой для США.

Рекс Тиллерсон, будучи на посту госсекретаря, подчеркивал, что США останутся в Сирии настолько долго, насколько потребуется, и будут добиваться ухода Асада. И после этого Тиллерсон был уволен, напомнил портал.

Возможно, Трамп ответит на химатаку ракетами. Однако, когда дело доходит до Сирии, Вашингтон проявляет нерешительность и незаинтересованность, и Асад это знает, подчеркивает газета.

Асад понимает, что без длительных, сконцентрированных американских военных действий в регионе его режим сможет выжить несмотря ни на что, пишет NYT. Он редко подвергает себя реальной опасности и тщательно балансирует свою «агрессию и жестокость» стратегическим терпением, пишут авторы статьи. Они уверены, что в нынешней суматохе Асад почувствовал себя настолько уверенно, что якобы решил осуществить химатаку.

В подтверждение своих слов NYT напомнила, как «год назад США выпустили 59 «Томагавков» по авиабазе в Сирии в ответ на то, что правительство Асада использовало химоружие против собственного населения». Все это легко сошло Асаду с рук, и «спустя почти год Асад, судя по всему, вновь устроил химатаку в осажденном пригороде Дамаска, убив десятки людей», – резюмировало издание.

Россия настаивает, что химическое оружие в Восточной Гуте не применялось, в больницы не поступали пациенты с признаками химического отравления. В «Красном полумесяце» также опровергли сообщения о «химатаке».

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США не оставят без последствий вероятное применение химоружия в Сирии. Он пообещал принять решение по ситуации в Думе в течение двух суток. Накануне Трамп подчеркивал, что ответственность за действия Дамаска несут Россия и Иран.