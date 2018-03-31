Гендиректор компании-собственника «Зимней вишни» назвала виновных

Юлия Богданова, гендиректор компании ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», которой принадлежало здание ТРК «Зимняя вишня», заявила в суде, что считает поджог основной причиной пожара.

Богданова заявила, что причиной пожара в ТРК стал поджог, «и видео в интернете подтверждает это», передает РИА «Новости».

Виновными она считает подростков-хулиганов, с которыми у ТРК «были проблемы».

«Относительно работоспособности (противопожарной) системы виноват подрядчик», – добавила гендиректор компании.

По ее словам, последний раз сотрудники МЧС проверяли здание в мае 2017 года, и небольшие замечания касались точности указанных телефонов.

Напомним, крупный пожар в ТРК «Зимняя вишня» произошел в воскресенье. Погибли 64 человека.

В субботу были арестованы гендиректор компании-собственника «Зимней вишни» Юлия Богданова и экс-начальница инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова.

До этого было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями экс-начальнице инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой по делу о пожаре в ТРК «Зимняя вишня».

До 25 мая были арестованы управляющая ТРК Надежда Судденок, охранник Николай Антюшин, технический директор компании-собственника «Зимней вишни» Георгий Соболев и ответственный за исправность пожарной сигнализации в ТРК Александр Никитин.