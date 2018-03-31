SpaceX разрешили запуск спутников для раздачи интернета

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31 марта, суббота  |  Последнее обновление — 10:31  |  vz.ru
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Проблема свалок решается старыми советскими методами

Проблему мусора надо решать экономическими, а не экологическими мерамиФото: Olaf Krüger/Imagebroker/Global Look Press
Яростные протесты жителей Подмосковья заставили власти обратить пристальное внимание на ядовитые свалки отходов. Особенно ярко с Россией контрастируют некоторые страны, где подобные свалки отсутствуют полностью. Как они такого добились и какие рецепты борьбы с мусором были бы эффективны в нашей стране? Подробности...
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Бросок «Сармата» превратился в ассиметричный ответ на демарш Запада

«Сармат» должен встать на боевое дежурство в российской армии в 2021 годуФото: кадр из видео
«Сармат» успешно прошел через новые «бросковые» испытания. Это первые стрельбы ракеты после знаменитой речи Путина, рассказавшего об этой новинке российского ВПК. И это первые стрельбы на фоне нового дипломатического конфликта с Западом. Обещано, что и на боевое дежурство «Сармат» заступит с опережением графика. Изменит ли успешный старт ракеты расклад сил в возможной гонке вооружений? Подробности...
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Спасавшие людей на пожаре в Кемерово становятся героями народного эпоса

Продавец Фарзон и охранник Хуршед спасли во время пожара десятки человек. И они – не единственные такие героиФото: кадр из видео
В Кемерово утихли разговоры о том, что во время пожара погибли якобы сотни людей. Теперь говорят больше о тех, кто пытался помогать людям выжить на пожаре. И особенно – о тех, кто помог многим. И еще одна деталь погрузившегося в траур города: очереди за цветами для стихийно созданного народного мемориала. Подробности...
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Восстание против сил США в Ракке было неизбежным

Нищие арабы-сунниты восстали против одетых в американскую экипировку курдов-коммунистовФото: Rodi Said/Reuters
Бывшая столица самопровозглашенного халифата – Ракка – вновь превратилась в горячую точку: арабы-сунниты восстали против курдов, отбивших город у террористов ИГИЛ при поддержке США. Что это означает для сирийской войны? И почему, понимая неизбежность такого сценария, американцы все равно направили курдов освобождать Ракку? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Внезапное выздоровление Юлии Скрипаль вновь ставит вопрос о заказчиках отравления

Наталия Янкова, публицист (Германия)
Слабость доказательной базы особенно заметна в свете последних новостей о беспрецедентном давлении Британии на другие страны. Впрочем, нынешние действия Лондона сами по себе не проясняют реальных мотивов отравления Скрипаля. Подробности...
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Гражданское общество просит от власти простейших вещей

Антон Крылов, журналист
Пытались ли внешние и внутренние враги воспользоваться трагедией в своих целях? Безусловно, пытались. Можно ли было на всю Россию говорить, что в Кемерово на площади собрались «бузотеры», которых «накачали» некие провокаторы? Подробности...
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Не слушайте байки про инвестиционный климат

Андрей Безруков, доцент кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО
Наглость американцев в отношениях с нашей страной объясняется тем, что, глядя на наши темпы роста, они видят слабеющую Россию. Между тем России повезло – перед ней открываются по крайней мере два гигантских рынка. Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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          SpaceX разрешили запуск спутников для раздачи интернета

          31 марта 2018, 02:27

          Текст: Алина Назарова

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          Американские власти выдали компании SpaceX Илона Маска разрешение на запуск целой сети спутников, которые смогут обеспечить высокоскоростной интернет по всей Земле.

          Теперь SpaceX сможет запустить на низкую земную орбиту 12 тыс. маленьких спутников, через которые к интернету получат доступ даже самые отдаленные и только развивающиеся части нашей планеты, передает RT со ссылкой на Washington Post.

          Как отмечает издание, выгоду от такого проекта получат и более развитые и технологически оснащенные регионы, где традиционно монополию на поставку интернет-соединения контролирует один или пара крупных провайдеров. Конкуренция на рынке поможет сбить цены и повысить качество предоставляемых услуг.

          Федеральная комиссия по связи США, выдавшая разрешение, также отметила, что впервые одобряет спутниковый проект с использованием широкополосных технологий.

          Проект Маска отличается от дорогих и медленных технологий по передаче информации, которые используются сегодня. По сравнению с традиционными спутниками связи, сеть SpaceX будет расположена на более низкой орбите, ближе к Земле, что позволит данным перемещаться быстрее, а также обеспечит более стабильное соединение. Чтобы протестировать идею, несколько недель назад SpaceX уже отправила в космос пробные спутники Tintin A и Tintin B.

          Также Маск назвал своим подписчикам «пароль» для получения доступа к всемирной сети Wi-Fi.


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