Россия выслала четырех французских дипломатов

Россия высылает четырех дипломатов из Франции в связи с делом Скрипаля, сообщают СМИ.

Об этом сообщает Agence France-Presse в Twitter.

Напомним, в понедельник о высылке российских дипломатов заявили полтора десятка стран ЕС. Франция заявляла о высылке четырех сотрудников российского посольства из-за дела Скрипаля. Также дипломатов выслали Украина, США и Канада.

В пятницу Россия объявила об ответных мерах в отношении стран Европы и Канады.