С «Зимней вишни» сняли вывеску

С торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово сняли вывеску, идет подготовка к разбору здания.

Начата подготовка к разбору ТРК, работает сразу несколько единиц строительной техники, они снимают рекламу, вывески и облицовку здания, передает РИА «Новости».

Вместе с этим кемеровчане продолжают идти к огромному импровизированному мемориалу около здания с цветами и игрушками.

Арендаторы и владельцы магазинов забирают свои вещи и документы из ТЦ.



Напомним, при пожаре в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» погибли 64 человека, по информации МЧС пропавших без вести нет.

28 марта в России был объявлен общенациональный траур.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, расследование кемеровской трагедии должно стать максимально открытым.