Песков пояснил свои слова о «деле Слуцкого»

Ситуация вокруг депутата Госдумы Леонида Слуцкого, которого обвинили в домогательствах несколько журналисток, не относится к компетенции Кремля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Я неоднократно говорил, что мы не комментируем эту ситуацию. И вчера я это сказал, что ситуацию со Слуцким мы не считаем возможным комментировать, это абсолютно не наш вопрос, он не подлежит комментарию», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Также он отметил, что «не хотел бы обсуждать» то, о чем накануне говорил со студентами ВШЭ.

«Это не было какое-то служебное мероприятие, здесь было недопонимание с режимом освещения. Это был абсолютно мой личный откровенный разговор», – отметил в пятницу Дмитрий Песков, добавив, что «не считает возможным комментировать эту ситуацию».

Накануне на встрече со студентами в ВШЭ пресс-секретарь главы государства отметил, что в выдвинутых в адрес Слуцкого обвинениях в домогательствах «есть какая-то дань моде» и попытки «угнаться за той вакханалией, которая творится сейчас в Америке».

До этого комиссия Госдумы по этике не нашла «поведенческих нарушений» у главы комитета по международным делам Леонида Слуцкого, о домогательствах со стороны которого заявили заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук и корреспондент Русской службы «Би-би-си» Фарида Рустамова. В знак протеста против решения комиссии по этике ряд СМИ объявил бойкот Госдуме.

Блогер Кристина Потупчик попросила Генпрокуратуру возбудить в отношении Слуцкого уголовное дело. В свою очередь независимый профсоюз журналистов и работников СМИ обратился к секретариату Парламентской ассамблеи ОБСЕ с просьбой осудить поведение Слуцкого как члена национальной делегации от России и приостановить с ним всякое взаимодействие.