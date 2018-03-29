Песков раскритиковал журналисток, обвинивших Слуцкого в домогательствах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал скандал с депутатом Госдумы Леонидом Слуцким, которого журналистки обвинили в сексуальных домогательствах.

«Если Слуцкий напал на эту бедную журналистку – она где была, чего она терпела? Ее зажали в кабинете... Я не знаю, наверное, девушкам виднее. Его можно посчитать не очень приятным мужчиной. Если он тебя зажал, если он тебя домогался, ты чего молчала? Чего в милицию не пошла? Почему столько времени прошло, и ты выходишь в комиссию по этике?» – сказал Песков, передает русская служба «Би-би-си».

По его словам, женщины, которые обвиняет Слуцкого в приставаниях, имеют право защищать себя в том порядке, который установлен законом. «Это не столько связано с комиссией по этике, сколько связано с правоохранительными органами», – отметил пресс-секретарь.

Песков добавил, что ему неизвестно о примерах, когда кто-то из девушек «реализовывал свои права по защите чести и достоинства в порядке, установленном законом». «Чуть-чуть тут есть какая-то дань моде. Мы пытаемся угнаться за той вакханалией, которая творится сейчас в Америке», – заметил Песков.

Он также заявил, что актрисы, которые заявили о домогательствах со стороны продюсера Харви Вайнштейна, похожи на проституток.

«Может быть он подонок, но никто же из них не пришел в полицию, не сказал, что меня Вайнштейн изнасиловал. Нет! Хотела заработать 10 млн долларов. Как называется женщина, которая за 10 млн долларов переспала с мужчиной? Может быть, грубо говорю, но она называется проститутка», – заключил Песков.

В середине марта думская комиссия по этике не нашла «поведенческих нарушений» у главы комитета по международным делам Леонида Слуцкого, которого три журналистки обвинили в домогательствах, об отзыве своих журналистов объявил РБК. Позже к изданию присоединились «Коммерсант», «Лента.ру», «Эхо Москвы», RTVI и «Дождь».

Ранее о домогательствах со стороны Слуцкого заявили заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук и корреспондент Русской службы «Би-би-си» Фарида Рустамова.