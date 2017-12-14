Песков объяснился по поводу просьбы не публиковать запись своей встречи со студентами ГУ ВШЭ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не считает проявлением цензуры просьбу не публиковать запись своего выступления перед студентами Высшей школы экономики во время ток-шоу «В точку».

«Нет, никакой там цензуры нет. Действительно, я несколько факультетов вчера посетил, пообщался со студентами, действительно считаю это очень важным. Что касается журналистов, то мы просто не договорились в начале, точнее, не точно договорились», – передает ТАСС слова Пескова.

По его словам, он исходил из того, что это закрытый откровенный разговор.

«Мне хотелось их понять, им хотелось понять меня. Обмен мнениями. У них было иное понимание режима освещения, наверное, действительно, мы четко не условились», – сказал Песков.

Он подчеркнул, что «ничего в этом страшного нет».

«Мы говорили о новых медиа и новые медиа всю информацию получили, ни о какой цензуре здесь речи не шло, потому что вся информация и так доступна», – сказал пресс-секретарь российского лидера, признав, что действительно просил «это никак не публичить».

Он объяснил свою просьбу тем, что, по его убеждению, это был «не открытый разговор, дискретный».

Песков заявил также, что после того, как информация все же была обнародована, необходимости публиковать запись по-прежнему нет.

«А зачем? Нет необходимости и так все доступно», – подытожил он.