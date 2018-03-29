Савченко призвала не позволить сделать суд над ней закрытым

Арестованная депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что нельзя допустить, чтобы суд над ней был закрытым.

Она указала на слова некоторых «политиканов», призывающих к закрытому суду над ней.

«Если они сейчас закроют суд по мне, завтра захотят закрыть все коррумпированные суды и люди не то, что не будут видеть, что их посадили в клетку, их даже не будут садить, потому что суды будут закрытыми. Не дайте возможности закрывать суды, которые касаются чиновников и народных депутатов, ни один суд не должен быть скрытым», – передает ее слова РИА «Новости».

Она добавила, что условия содержания в СИЗО после жалоб не улучшили. По ее словам, Украине нужно идти демократическим путем, чтобы «дожить до таких тюрем, которые есть в Швеции». Там, по ее словам, «самые лучшие тюрьмы и самая низкая преступность».

Между тем, Апелляционный суд Киева, в котором запланировано заседание по обжалованию меры пресечения Надежды Савченко, остановил работу в связи с сообщением о минировании, передает ТАСС.

Людей из здания суда пока не эвакуируют.

Напомним, в прошлую пятницу Шевченковский суд Киева арестовал депутата Надежду Савченко, которую ГПУ заподозрила в подготовке теракта в украинском парламенте. Савченко в ответ в суде объявила голодовку.

Позже она заявила о намерении участвовать в выборах президента Украины.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как Савченко превратилась на Украине из «героини» в «террористку», а также о том, как Киев второй раз сделал из Савченко национального героя.