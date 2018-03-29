Стало известно последнее желание Олега Анофриева

Похороны народного артиста России, певца и автора песен Олега Анофриева, скончавшегося на 88-м году жизни, пройдут 30 марта; в завещании он просил похоронить его под Москвой, однако кладбище пока не выбрано, сообщила дочь артиста Мария Анофриева.

«Сначала состоится прощание в морге Центральной клинической больницы Управления делами президента, оно начнется в 10.00 мск. Вход будет открыт для всех желающих, единственно, у нас есть просьба к фотографам – не осуществлять съемку», – цитирует Анофриеву ТАСС.

Также дочь актера отметила, что похороны также состоятся пройдут 30 марта, в настоящее время проводятся переговоры тносительно того, на каком именно кладбище похоронят Олега Анофриева.

«Папа завещал похоронить его рядом с домом, где он жил, это Московская область, Одинцовский район», – отметила Мария Анофриева.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу союза кинематографистов, Олега Анфориева похоронят на Аксиньинском кладбище в Одинцовском районе Подмосковья 30 марта.

Ранее председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил, что память Олега Анофриева могут увековечить в столице.

Напомним, советский и российский актер театра и кино, певец и автор песен Олег Анофриев скончался в среду, 28 марта, на 88-м году жизни.