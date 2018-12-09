Король Бельгии принял отставку министров от националистической партии

Министры и госсекретари бельгийского правительства от националистической партии «Новый фламандский альянс» (N-VA) ушли в отставку, король Бельгии Филипп согласовал их решение, сообщается в коммюнике королевского двора.

В отставку ушли глава МВД Ян Ямбон, министр обороны Сандер Лонес, министр финансов Йохан Ван Овертвельдт, госсекретари по миграции Тео Франкен и по борьбе против бедности Зухал Демир, передает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что правящая коалиция в Бельгии распалась из-за разногласий сторон по миграционному пакту ООН.