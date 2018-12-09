В Бельгии распалась правящая коалиция из-за разногласий по мигрантам

Правящая коалиция в Бельгии распалась из-за разногласий сторон по миграционному пакту ООН, сообщил вице-премьер и глава МИД королевства Дидье Рейндерс.

«Премьер-министр находится на аудиенции у короля, где он объявит о переформировании правительства без «Нового фламандского альянса», – передает его слова ТАСС.

«Новый фламандский альянс» – это ведущая партия нидерландоязычной Фландрии, которая в последние недели блокировала подписание Бельгией миграционного пакта ООН и угрожала выходом из коалиции.

В ноябре возле здания парламента Эстонии в Таллине произошла потасовка между протестующими против присоединения страны ко Всемирному миграционному пакту и сторонниками документа.

Из миграционного пакта ООН также собирались выйти Австрия. Покинули его США и Венгрия.