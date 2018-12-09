На шпиле высотки МИДа построили домик для сапсанов

На шпиле здания Министерства иностранных дел в Москве во время ремонта оборудовали дом для семьи сапсанов, рассказала официальный представитель ведомства Мария Захарова в программе «Дачный ответ» на НТВ.

«Когда начиналась реконструкция и в сам шпиль начали приходить инженеры, обнаружили, что у нас здесь живет семья сапсанов – птиц. Это большая редкость для города. А после того как шпиль был реконструирован, для них построили специальный домик, резиденцию, я бы сказала, исходя из советов орнитологов. Следы наличия птиц тут есть», – передает ее слова РИА «Новости».

Дом для сапсанов – это стальной ящик с «выходом» на улицу, похожий на большую кормушку. Птицы также могут сесть на элегантный подоконник. Есть в кормушке и окно, через которое можно посмотреть внутрь.

Работы по реконструкции шпиля на здании МИД России на Смоленской площади в Москве были завершены в сентябре 2017 года.