В воскресенье в России отмечают День Героев Отечества, в этот праздник чествуют Героев Советского Союза, Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы и кавалеров ордена святого Георгия.

9 декабря 1769 года, 26 ноября по старому стилю, императрица Екатерина II учредила орден Святого Георгия – высшую награду за доблесть, смелость и отвагу, проявленные в бою, сообщает «Ридус».

Законодательно праздник утвержден в 2007 году – тогда был восстановлен праздник, существовавший в дореволюционной России, День георгиевских кавалеров.

В День Героев традиционно проходит торжественный прием от имени президента России в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, куда приглашают людей, удостоенных звания Героя или орденов Славы и святого Георгия.

В этом году торжественный прием состоялся 7 декабря.

«Такими людьми, которые были готовы проявить мужество, решительность, храбрость, совершить выдающийся поступок во имя Родины, во имя своих родных, близких, – такими людьми всегда гордилась наша страна, земля русская», – заявил президент Владимир Путин в ходе приема.

Он заявил, что в стране гордятся мужеством и доблестью, а также «непоказной скромностью» людей, удостоенных звания Героев.

«Безмерно благодарны вам за то, что уже в наши дни вы многое делаете для страны и служите России. И склоняем голову перед теми, кто погиб в бою – погиб в своем окопе, на своей высоте, не побоялся собой заслонить товарища, но не отступил. Помним тех, кого уже нет рядом с нами», – сказал глава государства.

Во многих городах страны в воскресенье проходят церемонии возложения венков к мемориалам и обелискам павшим защитникам Отечества. В Вооруженных силах проводятся торжественные построения личного состава и другие праздничные мероприятия.