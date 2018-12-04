Действия спецназа СВР впервые показали по ТВ

По телевидению впервые показали тренировку сотрудников Центра специального назначения Службы внешней разведки России, которые обеспечивают безопасность россиян и российских учреждений за границей.

В программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1» были показаны кадры, на которых бойцы Центра специального назначения тренируются штурмовать макет здания и ведут стрельбу по мишеням, которые изображают условных террористов, передает РИА «Новости».

Тренировка проходила в намеренно усложненных условиях: мигал свет и ревела сирена.

«Уникальные кадры. Это действующие сотрудники СВР, поэтому снимать их разрешили исключительно в масках», – пояснила ведущая.

Директор СВР Сергей Нарышкин пояснил, что на СВР возложена задача обеспечения безопасности российских загранучреждений и российских граждан за границей.

Также в передаче был впервые продемонстрирован тир, расположенный в штаб-квартире СВР в московском Ясенево. Нарышкин продемонстрировал навыки стрельбы из пистолета, попав в «десятку» три раза из четырех.